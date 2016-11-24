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Чоловік загинув під колесами поїзда на Вінниччині

Київ • УНН

 • 7066 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Вчора, 23 листопада, під колесами поїзда загинув 60-річний чоловік на Вінниччині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.

Чоловік загинув під колесами поїзда на Вінниччині

Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 14:00 від оператора станції Жмеринка. Вантажний поїзд здійснив наїзд на 60-річного жителя Жмеринки.

З численними тілесними ушкодженнями потерпілий був госпіталізований до лікарні, де під час надання медичної допомоги помер.

Працівники поліції встановлюють всі обставини пригоди. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

За таке правопорушення передбачено покарання до 7 років позбавлення волі.

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