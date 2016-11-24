Мужчина погиб под колесами поезда в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Вчера, 23 ноября, под колесами поезда погиб 60-летний мужчина в Винницкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.
Сообщение о происшествии поступило в полицию около 14:00 от оператора станции Жмеринка. Грузовой поезд совершил наезд на 60-летнего жителя Жмеринки.
С многочисленными телесными повреждениями потерпевший был госпитализирован в больницу, где во время оказания медицинской помощи скончался.
Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.
За такое правонарушение предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.