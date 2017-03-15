Чоловік загинув під колесами поїзда на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На Харківщині під колесами поїзда смертельно травмувався невідомий чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Вчора, 14 березня о 23:20, до поліції надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції “Самойлівка” про те, що на 946 кілометрі залізничної колії “Лозова-Павлоград” потяг збив невідомого чоловіка, віком 35-40 років.
Зі слів водія стало відомо, що чоловік раптово з’явився перед потягом. Машиніст подавав невідомому звукові сигнали, однак потяг не зміг вчасно загальмувати. Від отриманих травм постраждалий помер.
Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та особу загиблого. Рух потягів не зупинявся.
Як повідомляв УНН, людина загинула після ДТП з витоком хімречовини у Канаді.