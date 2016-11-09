Чоловік забив до смерті співмешканку на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка, що до смерті забив співмешканку у місті Кам'янське на Дніпропетровщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.
Так, 3 листопада до поліції звернувся 35-річний місцевий житель, який повідомив, що вбив свою співмешканку і розповів правоохоронцям, де заховав тіло жінки.
На місце події виїхали поліцейські і в покинутому погребі навпроти п’ятиповерхового будинку по вулиці Костромській виявили труп 30-річної жінки зі слідами насильницької смерті. Також у загиблої було розбите в кров обличчя та виднілися множинні садна на голові.
Як пояснив затриманий, жінку побив за те, що вона, на його думку, заховала від нього алкоголь.
Про те, що він накоїв, чоловік розповів своїм родичам, які і переконали його піти до поліції.
Інформація про подію була внесено до ЄРДР за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).