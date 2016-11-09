Мужчина забил до смерти сожительницу в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Правоохранители задержали мужчину, который до смерти забил сожительницу в городе Каменское в Днепропетровской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Так, 3 ноября в полицию обратился 35-летний местный житель, который сообщил, что убил свою сожительницу и рассказал правоохранителям, где спрятал тело женщины.
На место происшествия выехали полицейские и в заброшенном погребе напротив пятиэтажного дома по улице Костромской обнаружили труп 30-летней женщины со следами насильственной смерти. Также у погибшей было разбито в кровь лицо и виднелись множественные ссадины на голове.
Как пояснил задержанный, женщину избил за то, что она, по его мнению, спрятала от него алкоголь.
О том, что он натворил, мужчина рассказал своим родственникам, которые и убедили его пойти в полицию.
Информация о происшествии была внесена в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).