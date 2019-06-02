Чоловік з пневматичною зброєю викликав паніку у центрі Барселони
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Чоловік з пневматичною зброєю викликав паніку в неділю вдень в центрі Барселони. Про це повідомила газета El Periodico, інформує УНН.
За її інформацією, туристи повідомили каталонських поліцейських про підозрілу людину на вулиці Рамбла. В результаті поліцейські почали пошук чоловіка. При затриманні він чинив опір, троє співробітників правоохоронних органів отримали травми.
Підозрюваним виявився громадянин Філіппін. Як очікується, він буде направлений на психологічне обстеження.
Як повідомляв УНН, взимку Держдепартамент порадив американцям, які на Різдво і Новий рік планували відправитися в Барселону проявляти “підвищену обережність” в районі бульвару Рамбла в центрі міста.