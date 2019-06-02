Мужчина с пневматическим оружием вызвал панику в центре Барселоны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Мужчина с пневматическим оружием вызвал панику в воскресенье днем в центре Барселоны. Об этом сообщила газета El Periodico, информирует УНН.
По ее информации, туристы уведомили каталонских полицейских о подозрительном человеке на улице Рамбла. В результате полицейские начали поиск мужчины. При задержании он оказал сопротивление, трое сотрудников правоохранительных органов получили травмы.
Подозреваемым оказался гражданин Филиппин. Как ожидается, он будет направлен на психологическое обследование.
Как сообщал УНН, зимой Госдепартамент посоветовал американцам, которые на Рождество и Новый год планировали отправиться в Барселону проявлять “повышенную осторожность” в районе бульвара Рамбла в центре города.