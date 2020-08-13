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Чоловік з ножем взяв заручника у соборі Мілана

Чоловік з ножем взяв заручника у соборі Мілана

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. В італійському місті Мілан до собору зайшов чоловік і взяв в заручники охоронця, кілька хвилин погрожуючи йому ножем. Правоохоронцям вдалося його затримати. Про це повідомляє УНН із посиланням на ANSA.

“У середу (12 серпня) в соборі Мілана стався жахливий інцидент з захопленням заручника. Чоловік увійшов до собору і взяв заручники охоронця, погрожуючи йому кілька хвилин ножем. Охоронця змусив опуститися на коліна. Поліція швидко прибула і переконала чоловіка кинути зброю. Потім його затримали”, - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі по боротьбі з тероризмом вивчають особу зловмисника, який виявився родом з Північної Африки.

Нагадаємо, з початку цього року в Україні обліковано три кримінальних правопорушення через захоплення заручників.

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