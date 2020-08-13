Мужчина с ножом взял заложника в соборе Милана
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В итальянском городе Милан в собор зашел мужчина и взял в заложники охранника, несколько минут угрожая ему ножом. Правоохранителям удалось его задержать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ANSA.
"В среду (12 августа) в соборе Милана произошел ужасный инцидент с захватом заложника. Мужчина вошел в собор и взял в заложники охранника, угрожая ему несколько минут ножом. Охранника заставил опуститься на колени. Полиция быстро прибыла и убедила мужчину бросить оружие. Затем его задержали", - говорится в сообщении.
Следователи по борьбе с терроризмом изучают личность злоумышленника, который оказался родом из Северной Африки.
Напомним, с начала этого года в Украине учтено три уголовных правонарушения относительно захвата заложников.