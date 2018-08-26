Чоловік з ножем напав на перехожих в передмісті Парижа
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У передмісті Парижа в результаті нападу з ножем одна людина загинула, двоє отримали серйозні поранення. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
Нападник був ліквідований поліцейськими, подробиці інциденту не наводяться.
Встановлено, що чоловік 1982 року народження, кілька років тому був звинувачений в підтримці тероризму. Однак можливою причиною нападу міг стати побутовий конфлікт.
Нагадаємо, в Бельгії вночі невідомі розстріляли патрульного офіцера поліції на дорозі.