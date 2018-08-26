Чоловік з ножем напав на перехожих в передмісті Парижа

Нападник був ліквідований поліцейськими, подробиці інциденту не наводяться.

Встановлено, що чоловік 1982 року народження, кілька років тому був звинувачений в підтримці тероризму. Однак можливою причиною нападу міг стати побутовий конфлікт.

Нагадаємо, в Бельгії вночі невідомі розстріляли патрульного офіцера поліції на дорозі.