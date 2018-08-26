Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа

Нападавший был ликвидирован полицейскими, подробности инцидента не приводятся.

Установлено, что мужчина 1982 года рождения, несколько лет назад был обвинен в поддержке терроризма. Однако возможной причиной нападения мог стать бытовой конфликт.

Напомним, в Бельгии ночью неизвестные расстреляли патрульного офицера полиции на дороге.