Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В пригороде Парижа в результате нападения с ножом один человек погиб, двое получили серьезные ранения. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Нападавший был ликвидирован полицейскими, подробности инцидента не приводятся.
Установлено, что мужчина 1982 года рождения, несколько лет назад был обвинен в поддержке терроризма. Однако возможной причиной нападения мог стать бытовой конфликт.
Напомним, в Бельгии ночью неизвестные расстреляли патрульного офицера полиции на дороге.