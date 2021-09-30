Чоловік, який влаштував стрілянину під Одесою, вбитий поліцією під час затримання

Деталі

На місці події працює слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції. Також туди виїхало керівництво ГУНП.

За даними поліції стрілянину 30 вересня вранці влаштував місцевий житель. Під час затримання зловмисник декілька разів вистрілив в бік силовиків і пошкодив поліцейське авто.

Після цього стрілок зайшов в чужий будинок і, погрожуючи господарям, вигнав їх на вулицю. Потім, вже з обрізом і гранатою, пішов до дому, де проживає жінка з дітьми. Згодом при затриманні стрілок був застрелений.