Чоловік, який влаштував стрілянину під Одесою, вбитий поліцією під час затримання

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Чоловік, який влаштував стрілянину посеред села Плужайково Одеської області 30 вересня, застрелений полицеских при затриманні. Про це повідомляє прес-служба регіональної поліції.

Деталі

На місці події працює слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції. Також туди виїхало керівництво ГУНП.

За даними поліції стрілянину 30 вересня вранці влаштував місцевий житель. Під час затримання зловмисник декілька разів вистрілив в бік силовиків і пошкодив поліцейське авто.

Після цього стрілок зайшов в чужий будинок і, погрожуючи господарям, вигнав їх на вулицю. Потім, вже з обрізом і гранатою, пішов до дому, де проживає жінка з дітьми. Згодом при затриманні стрілок був застрелений.

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