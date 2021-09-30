Мужчина, устроивший стрельбу под Одессой, убит полицией при задержании
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Мужчина, устроивший стрельбу посреди села Плужайково Одесской области 30 сентября, застрелен полицескими при задержании. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Детали
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа местного подразделения полиции. Также туда выехало руководство ГУНП.
По данным полиции стрельбу 30 сентября утром устроил местный житель. Во время задержания злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону силовиков и повредил полицейское авто.
После этого стрелок зашел в чужой дом и, угрожая хозяевам, выгнал их на улицу. Затем, уже с обрезом и гранатой, пошел к дому, где проживает женщина с детьми. Впоследствии при задержании стрелок был застрелен.