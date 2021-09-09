Чоловік, який влаштував стрілянину на чеченському весіллі під Одесою, постане перед судом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Одеське регіональне управління поліції направило в суд обвинувальний акт щодо "весільного стрілка" - жителя міста Южне Кирила Крамаренка, який 14 липня влаштував стрілянину на автодорозі під Одесою, пише УНН.
У поліції повідомляють, що дії чоловіка кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.4 ст.296 (хуліганство із застосуванням зброї) і ч.2 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю).
Зібравши всі необхідні докази, слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 завершили досудове розслідування. Подальшу долю обвинуваченого вирішить суд. Згідно із законодавством, йому може загрожувати до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо
14 липня 24-річний Кирило Крамаренко відкрив стрілянину на автодорозі в селі Фонтанка, що під Одесою, під час руху весільного кортежу. Відео інциденту потрапило в соцмережі і викликало серйозний резонанс. Через кілька годин після стрілянини поліція Одеської області відправила на місце опергрупу. Крамаренко був затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Пізно ввечері з'явилося відео, на якому стрілок приносить "свої вибачення" і обіцяє ніколи надалі "не виконувати таких вчинків".
Як з'ясувалося, разом з Крамаренком були затримані й інші гості весілля, яке святкував чемпіон України з вільної боротьби Магомед Закарієв. Крамаренко був свідком з боку нареченого.
Як повідомив голова діаспори чеченського народу в Одеській області Мусса Келоєв, старійшини чеченської громади зберуть молодь і проведуть з ними бесіду, щоб не допустити можливості виникнення подібних інцидентів.
16 липня суд відправив Крамаренка в СІЗО з можливістю внесення застави в 200 тис. грн. Крамаренко - житель міста Южне. Свого часу він навчався в школі № 1. Його батьки є православними українцями. Пізніше прийняв іслам разом з братом.