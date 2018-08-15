Чоловік, який скоїв наїзд на людей в Лондоні, раніше жив в Бірмінгемі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Чоловік, який вчинив у вівторок наїзд на людей в Лондоні біля будівлі британського парламенту, проживав в Бірмінгемі і навчався в Ковентрі. Про це повідомив в ефірі телеканал Sky News, інформує УНН.
У повідомленні з місця події стверджується, що поліція менше години назад завершила обшук за однією з адрес у районі Спарк-Хілл в Бірмінгемі. Кореспондент телеканалу повідомила з посиланням на господаря інтернет-кафе, розташованого в двоповерховій будівлі, що винуватець події в Вестмінстері ще чотири місяці тому проживав в квартирі, розташованій на другому поверсі над приміщенням кафе. Потім він зник з поля зору, проте напередодні знову з’явився в інтернет-кафе і користувався одним з комп’ютерів.
Саме зазначена квартира і розташований поверхом нижче комп’ютер і стали головними об’єктами уваги детективів під час проведеного обшуку.
Жителі району Спарк-Хілл сказали, що заарештований водій їм знайомий, і повідомили, що якийсь час назад, а, може бути, і до самого останнього часу, він навчався в університеті сусіднього з Бірмінгемом міста Ковентрі.
Як повідомляв УНН, за кермом авто, що збило пішоходів у Лондоні поблизу Британського парламенту у вівторок, був громадянин Великої Британії. Про це заявив міністр безпеки країни Бен Уоллес, проте до того не наводилися інші конкретні деталі про злочинця.