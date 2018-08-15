Человек, который совершил наезд на людей в Лондоне, раньше жил в Бирмингеме

В сообщении с места события утверждается, что полиция менее часа назад завершила обыск по одному из адресов в районе Спарк-Хилл в Бирмингеме. Корреспондент телеканала сообщила со ссылкой на хозяина интернет-кафе, расположенного в двухэтажном здании, что виновник происшествия в Вестминстере еще четыре месяца назад проживал в квартире, расположенной на втором этаже над помещением кафе. Затем он исчез из поля зрения, однако накануне снова появился в интернет-кафе и пользовался одним из компьютеров.

Именно указанная квартира и находящийся этажом ниже компьютер и стали главными объектами внимания детективов во время произведенного обыска.

Жители района Спарк-Хилл сказали, что арестованный водитель им знаком, и сообщили, что какое-то время назад, а, может быть, и до самого последнего времени, он учился в университете соседнего с Бирмингемом города Ковентри.

Как сообщал УНН, за рулем авто, которое сбило пешеходов в Лондоне вблизи Британского парламента во вторник, был гражданин Великобритании. Об этом заявил министр безопасности страны Бен Уоллес, однако до того не приводились другие конкретные детали о преступнике.