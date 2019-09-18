Чоловік, який погрожував підірвати міст Метро, міг бути під дією наркотиків - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. З чоловіком, який погрожує підірвати міст Метро у Києві правоохоронці провели телефонну розмову. Велика ймовірність, що він знаходиться під дією наркотиків. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
“Попередньо він знаходиться в стані алкогольного сп’яніння. Була розмова з ним по телефону. Він спілкувався також з багатьма знайомими по телефону. Вимоги його поки не зрозумілі. Мотив також незрозумілий. Велика ймовірність, що він знаходиться під дією наркотиків”, — сказав Кличко.
Нагадаємо, особу чоловіка, який погрожує підірвати міст метро у Києві, встановлено.