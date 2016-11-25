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Чоловік втратив ногу під колесами поїзда на Рівненщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Чоловік втратив ногу під колесами поїзда на Рівненщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.

Чоловік втратив ногу під колесами поїзда на Рівненщині

Сьогодні близько першої ночі машиніст вантажного поїзда помітив поблизу колій у селищі Квасилів Рівненськго району лежачого чоловіка.

Без свідомості та будь-яких документів, з ампутованою ногою невідомого чоловіка медики доставили до лікарні. Після тривалого оперативного втручання чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення. Лікарі оцінюють його стан як середнього ступеню важкості, він позбувся ноги від нижньої третини стегна.

Поліцейські встановили особу 42-річного потерпілого. Чоловік зареєстрований у Херсоні, однак тимчасово проживає у своїх товаришів у Рівному у районі Тютьковичів. Як опинився на коліях – не пам’ятає.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події, за результатами перевірки буде прийняте відповідне процесуальне рішення.

Попередньо відомо, що чоловікові відтяло ногу внаслідок наїзду потягу, утім яким саме – встановлюють поліцейські.

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