Мужчина потерял ногу под колесами поезда в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Мужчина потерял ногу под колесами поезда в Ровенской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Ровенской области.
Сегодня около часа ночи машинист грузового поезда заметил возле путей в поселке Квасилов Ровенского района лежащего мужчину.
Без сознания и любых документов, с ампутированной ногой неизвестного мужчину медики доставили в больницу. После длительного оперативного вмешательства мужчину госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, он лишился ноги от нижней трети бедра.
Полицейские установили личность 42-летнего потерпевшего. Человек зарегистрирован в Херсоне, однако временно проживает у своих товарищей в Ровно в районе Тютьковичей. Как оказался на путях - не помнит.
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Предварительно известно, что мужчине оторвало ногу в результате наезда поезда, однако какого именно - устанавливают полицейские.