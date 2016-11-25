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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Мужчина потерял ногу под колесами поезда в Ровенской области

Киев • УНН

 • 8325 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Мужчина потерял ногу под колесами поезда в Ровенской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Ровенской области.

Мужчина потерял ногу под колесами поезда в Ровенской области

Сегодня около часа ночи машинист грузового поезда заметил возле путей в поселке Квасилов Ровенского района лежащего мужчину.

Без сознания и любых документов, с ампутированной ногой неизвестного мужчину медики доставили в больницу. После длительного оперативного вмешательства мужчину госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, он лишился ноги от нижней трети бедра.

Полицейские установили личность 42-летнего потерпевшего. Человек зарегистрирован в Херсоне, однако временно проживает у своих товарищей в Ровно в районе Тютьковичей. Как оказался на путях - не помнит.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Предварительно известно, что мужчине оторвало ногу в результате наезда поезда, однако какого именно - устанавливают полицейские.

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