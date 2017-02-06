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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Чоловік впав під колесо автобуса на Кіровоградщині і помер від отриманих травм

Київ • УНН

 • 6788 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Вчора, в м.Олександрія Кіровоградської області, чоловік впав під колесо маршрутного автобуса, коли виходив з транспорту, і від отриманих травм помер у лікарні. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в Олександрійському відділі поліції.

Чоловік впав під колесо автобуса на Кіровоградщині і помер від отриманих травм

Згідно з інформацією, постраждалий підсковзнувся, коли виходив із транспорту. Чоловік впав і потрапив під колесо автобуса, в результаті чого медики діагностували в нього перелом стегнової кістки і гомілки правої ноги. Згодом пасажир помер в лікарняному закладі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху абo експлуатації транспортного засобу, щo спричинило смерть потерпілого) КК України.

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