Чоловік впав під колесо автобуса на Кіровоградщині і помер від отриманих травм
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Вчора, в м.Олександрія Кіровоградської області, чоловік впав під колесо маршрутного автобуса, коли виходив з транспорту, і від отриманих травм помер у лікарні. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в Олександрійському відділі поліції.
Згідно з інформацією, постраждалий підсковзнувся, коли виходив із транспорту. Чоловік впав і потрапив під колесо автобуса, в результаті чого медики діагностували в нього перелом стегнової кістки і гомілки правої ноги. Згодом пасажир помер в лікарняному закладі.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху абo експлуатації транспортного засобу, щo спричинило смерть потерпілого) КК України.