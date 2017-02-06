Мужчина упал под колесо автобуса в Кировоградской области и умер от полученных травм
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Вчера, в г. Александрия Кировоградской области, мужчина упал под колесо маршрутного автобуса, когда выходил из транспорта, и от полученных травм скончался в больнице. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в Александрийском отделе полиции.
Согласно информации, пострадавший поскользнулся, когда выходил из транспорта. Мужчина упал и попал под колесо автобуса, в результате чего медики диагностировали у него перелом бедренной кости и голени правой ноги. Впоследствии пассажир умер в лечебном учреждении.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, чтo повлекло смерть потерпевшего) УК Украины.