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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Мужчина упал под колесо автобуса в Кировоградской области и умер от полученных травм

Киев • УНН

 • 6788 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Вчера, в г. Александрия Кировоградской области, мужчина упал под колесо маршрутного автобуса, когда выходил из транспорта, и от полученных травм скончался в больнице. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в Александрийском отделе полиции.

Мужчина упал под колесо автобуса в Кировоградской области и умер от полученных травм

Согласно информации, пострадавший поскользнулся, когда выходил из транспорта. Мужчина упал и попал под колесо автобуса, в результате чего медики диагностировали у него перелом бедренной кости и голени правой ноги. Впоследствии пассажир умер в лечебном учреждении.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, чтo повлекло смерть потерпевшего) УК Украины.

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