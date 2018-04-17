Чоловік вимагав 50 тис. грн, погрожуючи вчинити теракт у Запорізькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Поліцейські у Запорізькій області затримали чоловіка, який здійснив неправдиве повідомлення про підготовлений теракт. Про це повідомив відділ комунікації поліції Запорізької області, передає УНН.
"16 квітня о 13:49 до Василівського відділу поліції зателефонував невідомий чоловік. Громадянин повідомив, що на території району відбудеться теракт, якщо йому не перерахують 50 тисяч гривень", – зазначили в поліції.
Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали громадянина 1988 року народження, який має судимість. У нього вилучили мобільний телефон, із якого надійшов дзвінок.
"Причину свого вчинку затриманий не назвав, проте визнав, що інформацію про теракт він вигадав", – йдеться в повідомленні.
Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до шести років.
Нагадаємо, співробітники СБУ викрили у Дніпрі двох "анонімів", які здійснили неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру.