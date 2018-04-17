Мужчина требовал 50 тыс. грн, угрожая совершить теракт в Запорожской области

"16 апреля в 13:49 в Васильевский отдел полиции позвонил неизвестный мужчина. Гражданин сообщил, что на территории района состоится теракт, если ему не перечислят 50 тыс. гривен", - отметили в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали гражданина 1988 года рождения, который имеет судимость. У него изъяли мобильный телефон, с которого поступил звонок.

"Причину своего поступка задержанный не назвал, однако признал, что информацию о теракте он придумал", - говорится в сообщении.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили в Днепре двух "анонимов", которые совершили ложные сообщения с угрозами террористического характера.