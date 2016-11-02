Чоловік викрав камеру відеоспостереження Мукачівського відділення поліції

Так, прибувши на місце інциденту, поліцейські побачили чоловіка на велосипеді. Той, помітивши правоохоронців, кинув свій транспорт і почав втікати залізничною колією. Наздогнавши втікача, патрульні знайшли у його рюкзаку вісім камер відеоспостереження, походження яких громадянин, місцевий мешканець м. Мукачево, пояснити не зміг.

Далі із затриманим працюють слідчі. У діях мукачівця вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 185 ККУ (крадіжка).