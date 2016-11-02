Мужчина похитил камеру видеонаблюдения Мукачевского отделения полиции
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня утром в г. Мукачево патрульные задержали мужчину, который похитил видеокамеру наружного наблюдения Мукачевского отделения полиции. Об этом проинформировали в УПП городов Ужгород и Мукачево, сообщает УНН.
Так, прибыв на место инцидента, полицейские увидели мужчину на велосипеде. Тот, заметив правоохранителей, бросил свой транспорт и начал убегать по железнодорожной колее. Догнав беглеца, патрульные нашли в его рюкзаке восемь камер видеонаблюдения, происхождение которых гражданин, местный житель. Мукачево, объяснить не смог.
Далее с задержанным работают следователи. В действиях мукачевца усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 185 УК (кража).