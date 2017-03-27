Чоловік у Херсоні стрибнув під потяг

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ХЕРСОН-КИЇВ. 27 березня. УНН. У Херсоні знайшли тіло чоловіка на залізничній колії. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП Херсонщини.

“В кишені загиблого було знайдено записку, де він вказував, що має намір скоїти суїцид. На даний момент особистість чоловіка встановлена. Він житель Херсона. Алкоголем не зловживав. Чому скоїв самогубство, наразі невідомо” — зазначили у поліції.

За словами правоохоронців, повідомлення про інцидент надійшло від місцевого жителя, який повідомив, що знайшов тіло чоловіка на колії. На місце події одразу виїхала карета швидкої та правоохоронці. Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що чоловіка переїхав локомотив.

У ЄРДР внесено відомості за ст.115 “Умисне вбивство” з позначкою “самогубство”.

Нагадаємо, 24 березня на Житомирщині під колесами поїзда загинула жінка.

Українські Національні Новини

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