Мужчина в Херсоне прыгнул под поезд

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 35657 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103346 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118776 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177791 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129797 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124697 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117215 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106483 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107525 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103907 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Мужчина в Херсоне прыгнул под поезд

Мужчина в Херсоне прыгнул под поезд

Киев  •  УНН

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ХЕРСОН-КИЕВ. 27 марта. УНН. В Херсоне нашли труп мужчины на железнодорожных путях. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Херсонской области.

“В кармане погибшего была найдена записка, где он указывал, что намерен совершить суицид. На данный момент личность мужчины установлена. Он житель Херсона. Алкоголем не злоупотреблял. Почему совершил самоубийство, пока неизвестно”, - рассказали в полиции.

По словам правоохранителей, сообщение об инциденте поступило от местного жителя, который уведомил, что нашел тело мужчины на железнодорожных путях. На место происшествия сразу выехала карета скорой и правоохранители. Прибыв на место событий, полицейские установили, что мужчину переехал локомотив.

В ЕРДР внесены сведения по ст.115 “Умышленное убийство” с пометкой “самоубийство”.

Напомним, 24 марта в Житомирской области под колесами поезда погибла женщина.

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