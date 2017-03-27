Мужчина в Херсоне прыгнул под поезд
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 27 марта. УНН. В Херсоне нашли труп мужчины на железнодорожных путях. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Херсонской области.
“В кармане погибшего была найдена записка, где он указывал, что намерен совершить суицид. На данный момент личность мужчины установлена. Он житель Херсона. Алкоголем не злоупотреблял. Почему совершил самоубийство, пока неизвестно”, - рассказали в полиции.
По словам правоохранителей, сообщение об инциденте поступило от местного жителя, который уведомил, что нашел тело мужчины на железнодорожных путях. На место происшествия сразу выехала карета скорой и правоохранители. Прибыв на место событий, полицейские установили, что мужчину переехал локомотив.
В ЕРДР внесены сведения по ст.115 “Умышленное убийство” с пометкой “самоубийство”.
Напомним, 24 марта в Житомирской области под колесами поезда погибла женщина.