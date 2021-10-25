Чоловік ув’язненої в Ірані волонтерки вдруге оголосив голодування з вимогою її звільнити
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Чоловік ув’язненої в Ірані Назанін Загарі-Реткліфф знову оголосив голодування після того, як суд призначив їй ще один рік тюрми. Про це пише україномовне видання "Радіо Свобода", що фінансується конгресом США, передає УНН.
Контекст
Річард Реткліфф почав голодування 24 жовтня біля будівлі міністерства закордонних справ Великої Британії в центрі Лондона.
Він заявив, що планує чергувати біля офісу постійно, ночуючи в наметі біля головного входу. Таким чином Реткліфф сподівається змусити прем’єр-міністра Боріса Джонсона забезпечити звільнення своєї дружини та інших затриманих британських громадян, які також мають іранські паспорти, повідомляє організація Amnesty International.
Як пише проамериканське видання "Радіо Свобода", Загарі-Реткліфф вперше потрапила до в’язниці в Ірані у 2016 році після звинувачення у змові проти влади — звинувачення, які вона, її прихильники та правозахисники заперечують.
Останній рік свого початкового ув’язнення вона провела на умовно-достроковому звільненні в будинку своїх батьків у Тегерані в 2020 році, оскільки Іран тимчасово звільнив тисячі в’язнів у відповідь на пандемію коронавірусу.
У квітні, коли термін ув’язнення жінки добігав кінця, її засудили до ще одного року тюрми за звинуваченням у “поширенні пропаганди проти системи” під час участі в акції протесту перед посольством Ірану в Лондоні в 2009 році.
Додатковий рік, доданий до її покарання, означає, що Загарі-Реткліфф не може залишити Іран, щоб приєднатися до свого чоловіка та семирічної дочки в Лондоні, ще протягом майже двох років.
Доповнення
Реткліфф вже оголошував 15-денне голодування два роки тому біля посольства Ірану — цим він пояснює повернення до Великої Британії їхньої дочки Габріелли.
“Зараз ми надаємо уряду Великої Британії таке ж ставлення. По правді кажучи, я ніколи не очікував, що мені доведеться голодувати двічі. Це не нормальна подія”, — заявив Реткліфф у своїй петиції.
Він сказав, що Іран залишається “головним зловмисником” у справі Назанін, але “Велика Британія також нас підводить”.
“Стає дедалі більш зрозумілим, що справу Назанін можна було вирішити багато місяців тому, але в іншому дипломатичному порядку денному. Прем’єр-міністр повинен взяти на себе відповідальність за це”, — вважає Реткліфф.
Співробітниця Thomson Reuters Foundation, благодійного підрозділу інформаційного агентства Reuters, Загарі-Реткліфф була взята під варту в міжнародному аеропорту Тегерана Імама Хомейні в квітні 2016 року, коли вона намагалася повернутися до Великобританії після відвідування родини в Ірані.
Довідково
42-річна Загарі-Реткліфф була проєктною менеджеркою фонду Thomson Reuters. Її затримали у 2016 році в аеропорту Тегерана під час візиту до родини. Співробітницю благодійного фонду засудили за нібито змову з метою скинути іранську владу.
Нагадаємо
У травні США спростували повідомлення про обмін ув'язненими з Іраном.