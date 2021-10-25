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Чоловік ув’язненої в Ірані волонтерки вдруге оголосив голодування з вимогою її звільнити

Київ • УНН

 • 17370 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Чоловік ув’язненої в Ірані Назанін Загарі-Реткліфф знову оголосив голодування після того, як суд призначив їй ще один рік тюрми. Про це пише україномовне видання "Радіо Свобода", що фінансується конгресом США, передає УНН.

Чоловік ув’язненої в Ірані волонтерки вдруге оголосив голодування з вимогою її звільнити

Контекст

Річард Реткліфф почав голодування 24 жовтня біля будівлі міністерства закордонних справ Великої Британії в центрі Лондона.

Він заявив, що планує чергувати біля офісу постійно, ночуючи в наметі біля головного входу. Таким чином Реткліфф сподівається змусити прем’єр-міністра Боріса Джонсона забезпечити звільнення своєї дружини та інших затриманих британських громадян, які також мають іранські паспорти, повідомляє організація Amnesty International.

Як пише проамериканське видання "Радіо Свобода", Загарі-Реткліфф вперше потрапила до в’язниці в Ірані у 2016 році після звинувачення у змові проти влади — звинувачення, які вона, її прихильники та правозахисники заперечують.

Останній рік свого початкового ув’язнення вона провела на умовно-достроковому звільненні в будинку своїх батьків у Тегерані в 2020 році, оскільки Іран тимчасово звільнив тисячі в’язнів у відповідь на пандемію коронавірусу.

У квітні, коли термін ув’язнення жінки добігав кінця, її засудили до ще одного року тюрми за звинуваченням у “поширенні пропаганди проти системи” під час участі в акції протесту перед посольством Ірану в Лондоні в 2009 році.

Додатковий рік, доданий до її покарання, означає, що Загарі-Реткліфф не може залишити Іран, щоб приєднатися до свого чоловіка та семирічної дочки в Лондоні, ще протягом майже двох років.

Доповнення

Реткліфф вже оголошував 15-денне голодування два роки тому біля посольства Ірану — цим він пояснює повернення до Великої Британії їхньої дочки Габріелли.

“Зараз ми надаємо уряду Великої Британії таке ж ставлення. По правді кажучи, я ніколи не очікував, що мені доведеться голодувати двічі. Це не нормальна подія”, — заявив Реткліфф у своїй петиції.

Він сказав, що Іран залишається “головним зловмисником” у справі Назанін, але “Велика Британія також нас підводить”.

“Стає дедалі більш зрозумілим, що справу Назанін можна було вирішити багато місяців тому, але в іншому дипломатичному порядку денному. Прем’єр-міністр повинен взяти на себе відповідальність за це”, — вважає Реткліфф.

Співробітниця Thomson Reuters Foundation, благодійного підрозділу інформаційного агентства Reuters, Загарі-Реткліфф була взята під варту в міжнародному аеропорту Тегерана Імама Хомейні в квітні 2016 року, коли вона намагалася повернутися до Великобританії після відвідування родини в Ірані.

Довідково

42-річна Загарі-Реткліфф була проєктною менеджеркою фонду Thomson Reuters. Її затримали у 2016 році в аеропорту Тегерана під час візиту до родини. Співробітницю благодійного фонду засудили за нібито змову з метою скинути іранську владу.

Нагадаємо

У травні США спростували повідомлення про обмін ув'язненими з Іраном.

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