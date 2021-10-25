Мужчина заключенной в Иране волонтерки во второй раз объявил голодовку с требованием ее освободить
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Мужчина заключенной в Иране Назанин Загари-Рэтклифф снова объявил голодовку после того, как суд назначил ей еще один год тюрьмы. Об этом пишет украиноязычное издание "Радио Свобода", финансируемой конгрессом США, передает УНН.
Контекст
Ричард Рэтклифф начал голодовку 24 октября у здания министерства иностранных дел Великобритании в центре Лондона.
Он заявил, что планирует дежурить у офиса постоянно, ночуя в палатке возле главного входа. Таким образом Рэтклифф надеется заставить премьер-министра Бориса Джонсона обеспечить освобождение своей жены и других задержанных британских граждан, которые также имеют иранские паспорта, сообщает организация Amnesty International.
Как пишет проамериканское издание, Загари-Рэтклифф впервые попала в тюрьму в Иране в 2016 году после обвинения в заговоре против власти — обвинения, которые она, ее сторонники и правозащитники отрицают.
Последний год своего первоначального заключения она провела на условно-досрочном освобождении в доме своих родителей в Тегеране в 2020 году, поскольку Иран временно освободил тысячи заключенных в ответ на пандемию коронавируса.
В апреле, когда срок заключения женщины подходил к концу, ее приговорили к еще одному году тюрьмы по обвинению в “распространении пропаганды против системы” во время участия в акции протеста перед посольством Ирана в Лондоне в 2009 году.
Дополнительный год, добавленный к ее наказание, означает, что Загари-Рэтклифф не может покинуть Иран, чтобы присоединиться к своему мужу и семилетней дочери в Лондоне, еще в течение почти двух лет.
Дополнение
Рэтклифф уже объявлял 15-дневную голодовку два года назад у посольства Ирана — этим он объясняет возвращение в Великобританию их дочери Габриэллы.
“Сейчас мы предоставляем правительства Великобритании такое же отношение. По правде говоря, я никогда не ожидал, что мне придется голодать дважды. Это не нормальное событие”, — заявил Рэтклифф в своей петиции.
Он сказал, что Иран остается “главным злоумышленником” в деле Назанин, но “Великобритания также нас подводит”.
“Становится все более ясно, что дело Назанин можно было решить много месяцев назад, но в другом дипломатическом порядке дня. Премьер-министр должен взять на себя ответственность за это”, — считает Рэтклифф.
Сотрудница Thomson Reuters Foundation, благотворительного подразделения информационного агентства Reuters, Загари-Рэтклифф взята под стражу в международном аэропорту Тегерана Имама Хомейни в апреле 2016 года, когда она пыталась вернуться в Великобританию после посещения семьи в Иране.
Справка
42-летняя Загари-Рэтклифф была проектных менеджеру фонда Thomson Reuters. Ее задержали в 2016 году в аэропорту Тегерана во время визита в семьи. Сотрудница благотворительного фонда осудили за якобы сговор с целью сбросить иранские власти.
Напомним
В мае США опровергли сообщение об обмене заключенными с Ираном.