Мужчина заключенной в Иране волонтерки во второй раз объявил голодовку с требованием ее освободить

Контекст

Ричард Рэтклифф начал голодовку 24 октября у здания министерства иностранных дел Великобритании в центре Лондона.

Он заявил, что планирует дежурить у офиса постоянно, ночуя в палатке возле главного входа. Таким образом Рэтклифф надеется заставить премьер-министра Бориса Джонсона обеспечить освобождение своей жены и других задержанных британских граждан, которые также имеют иранские паспорта, сообщает организация Amnesty International.

Как пишет проамериканское издание, Загари-Рэтклифф впервые попала в тюрьму в Иране в 2016 году после обвинения в заговоре против власти — обвинения, которые она, ее сторонники и правозащитники отрицают.

Последний год своего первоначального заключения она провела на условно-досрочном освобождении в доме своих родителей в Тегеране в 2020 году, поскольку Иран временно освободил тысячи заключенных в ответ на пандемию коронавируса.

В апреле, когда срок заключения женщины подходил к концу, ее приговорили к еще одному году тюрьмы по обвинению в “распространении пропаганды против системы” во время участия в акции протеста перед посольством Ирана в Лондоне в 2009 году.

Дополнительный год, добавленный к ее наказание, означает, что Загари-Рэтклифф не может покинуть Иран, чтобы присоединиться к своему мужу и семилетней дочери в Лондоне, еще в течение почти двух лет.

Дополнение

Рэтклифф уже объявлял 15-дневную голодовку два года назад у посольства Ирана — этим он объясняет возвращение в Великобританию их дочери Габриэллы.

“Сейчас мы предоставляем правительства Великобритании такое же отношение. По правде говоря, я никогда не ожидал, что мне придется голодать дважды. Это не нормальное событие”, — заявил Рэтклифф в своей петиции.

Он сказал, что Иран остается “главным злоумышленником” в деле Назанин, но “Великобритания также нас подводит”.

“Становится все более ясно, что дело Назанин можно было решить много месяцев назад, но в другом дипломатическом порядке дня. Премьер-министр должен взять на себя ответственность за это”, — считает Рэтклифф.

Сотрудница Thomson Reuters Foundation, благотворительного подразделения информационного агентства Reuters, Загари-Рэтклифф взята под стражу в международном аэропорту Тегерана Имама Хомейни в апреле 2016 года, когда она пыталась вернуться в Великобританию после посещения семьи в Иране.

Справка

42-летняя Загари-Рэтклифф была проектных менеджеру фонда Thomson Reuters. Ее задержали в 2016 году в аэропорту Тегерана во время визита в семьи. Сотрудница благотворительного фонда осудили за якобы сговор с целью сбросить иранские власти.

Напомним

В мае США опровергли сообщение об обмене заключенными с Ираном.