Чоловік у військовій формі напав на аптеку в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Поліція оголосила в розшук чоловіка у військовій формі за підозрою в розбійному нападі на аптеку в Москві, де знайшли тіло жінки-провізора, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
“Поліція розшукує чоловіка, одягненого у військову форму, з беретом і погонами після нападу на аптеку на Ленінському проспекті. Поліцейські, які прибули на місце події, виявили там тіло жінки 55 років, яка працювала там провізором”, — повідомили у правоохоронних органах.
У прес-службі ГУМВС по Москві підтвердили факт виявлення тіла жінки в приміщенні неназваною організації на Ленінському проспекті. На місці працює слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, у Китаї затримали чоловіка, який вбив трьох людей паличками для їжі.