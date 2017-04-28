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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мужчина в военной форме напал на аптеку в Москве

Киев • УНН

 • 9640 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Полиция объявила в розыск мужчину в военной форме по подозрению в разбойном нападении на аптеку в Москве, где нашли тело женщины-провизора, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Мужчина в военной форме напал на аптеку в Москве

"Полиция разыскивает мужчину, одетого в военную форму, с беретом и погонами после нападения на аптеку на Ленинском проспекте. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили там тело женщины 55 лет, которая работала там провизором", - сообщили в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела женщины в помещении неназванной организации на Ленинском проспекте. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в Китае задержали мужчину, который убил трех человек палочками для еды.

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