Чоловік проведе 7 років у тюрмі за розбещення малолітньої дівчинки на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Завдяки підтриманню державного обвинувачення прокуратурою Київської області чоловік проведе за ґратами сім років за розбещення малолітньої дівчинки. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Встановлено, що 39-річний раніше неодноразово судимий чоловік у грудні минулого року, всупереч волі дівчинки 2008 року народження, вчиняв розпусні дії відносно потерпілої. При цьому, зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, силоміць тримав дитину та затуляв руками її рот, щоб дівчинка не могла покликати на допомогу.
Дії рецидивіста кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 (розбещення малолітньої особи) КК України.
У ході судового розгляду за наявності доказів у своїй сукупності прокуратура довела вину обвинуваченого, що сприяло призначенню покарання чоловікові у вигляді 7 років позбавлення волі.