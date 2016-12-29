Чоловік проведе 7 років у тюрмі за розбещення малолітньої дівчинки на Київщині

Встановлено, що 39-річний раніше неодноразово судимий чоловік у грудні минулого року, всупереч волі дівчинки 2008 року народження, вчиняв розпусні дії відносно потерпілої. При цьому, зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, силоміць тримав дитину та затуляв руками її рот, щоб дівчинка не могла покликати на допомогу.

Дії рецидивіста кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 (розбещення малолітньої особи) КК України.

У ході судового розгляду за наявності доказів у своїй сукупності прокуратура довела вину обвинуваченого, що сприяло призначенню покарання чоловікові у вигляді 7 років позбавлення волі.