Мужчина проведет 7 лет в тюрьме за совращение малолетней девочки в Киевской области

Установлено, что 39-летний ранее неоднократно судимый мужчина в декабре прошлого года, вопреки воле девочки 2008 года рождения, совершал развратные действия в отношении потерпевшей. При этом, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, силой держал малолетнюю и закрывал руками ей рот, чтобы девочка не могла позвать на помощь.

Действия рецидивиста квалифицированы по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего лица) УК Украины.

В ходе судебного разбирательства при наличии доказательств в совокупности прокуратура доказала вину обвиняемого, что способствовало назначению наказания мужчине в виде 7 лет лишения свободы.