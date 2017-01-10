Чоловік повісився у власному авто у Мукачевому

Наразі відомо, що труп чоловіка 1961 р. н. виявила біля власного будинку його донька, яка й викликала лікарів.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Причини та обставини трагедії з′ясують правоохоронці.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, чоловік вбив власну дружину у Житомирі, а потім намагався вчинити самогубство.