Чоловік повісився у власному авто у Мукачевому
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 10 січня. УНН. Сьогодні близько 19.30 у м. Мукачево на Закарпатті медики швидкої медичної допомоги виявили труп чоловіка, який повісився у власному автомобілі “Газель”. Цю інформацію УНН підтвердили у відділі комунікації ГУ НП у Закарпатській області.
Наразі відомо, що труп чоловіка 1961 р. н. виявила біля власного будинку його донька, яка й викликала лікарів.
На місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Причини та обставини трагедії з′ясують правоохоронці.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, чоловік вбив власну дружину у Житомирі, а потім намагався вчинити самогубство.