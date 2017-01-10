Мужчина повесился в собственном авто в Мукачево
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 10 января. УНН. Сегодня около 19.30 в г. Мукачево на Закарпатье медики скорой медицинской помощи обнаружили труп мужчины, который повесился в собственном автомобиле "Газель". Эту информацию УНН подтвердили в отделе коммуникации ГУ НП в Закарпатской области.
Известно, что труп мужчины 1961 г.р. обнаружила у собственного дома его дочь, которая и вызвала врачей.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства трагедии выяснят правоохранители.
Напомним, как сообщал УНН, мужчина убил собственную жену в Житомире, а затем пытался совершить самоубийство .