Чоловік потрапив під колеса потяга на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На Харківщині чоловік потрапив під колеса потяга та від отриманих травм помер у лікарні. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківській області.
Про подію, яка сталася 22 січня опівночі на залізничній колії № 11 сполученням “Лозова-Красноград”, до Красноградського відділу поліції повідомив черговий приймального відділення районної лікарні.
За попередньою інформацією, чоловік, віком 40-50 років, в стані алкогольного сп’яніння, намагався перетнути залізничну колію та, не втримавшись на ногах, потрапив під електропотяг.
Особу постраждалого наразі встановлює поліція. Невідомого було госпіталізовано до хірургічного відділення лікарні, у медзакладі чоловік помер.
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень.