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Чоловік потрапив під колеса потяга на Харківщині

Чоловік потрапив під колеса потяга на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. На Харківщині чоловік потрапив під колеса потяга та від отриманих травм помер у лікарні. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківській області.

Про подію, яка сталася 22 січня опівночі на залізничній колії № 11 сполученням “Лозова-Красноград”, до Красноградського відділу поліції повідомив черговий приймального відділення районної лікарні.

За попередньою інформацією, чоловік, віком 40-50 років, в стані алкогольного сп’яніння, намагався перетнути залізничну колію та, не втримавшись на ногах, потрапив під електропотяг.

Особу постраждалого наразі встановлює поліція. Невідомого було госпіталізовано до хірургічного відділення лікарні, у медзакладі чоловік помер.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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