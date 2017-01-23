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Мужчина попал под колеса поезда в Харьковской области

Мужчина попал под колеса поезда в Харьковской области

Киев • УНН

 • 5303 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Харьковской области мужчина попал под колеса поезда и от полученных травм скончался в больнице. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.

О событии, которое произошло 22 января в полночь на железнодорожном пути № 11 сообщением "Лозовая-Красноград", в Красноградский отдел полиции сообщил дежурный приемного отделения районной больницы.

По предварительной информации, мужчина в возрасте 40-50 лет, в состоянии алкогольного опьянения, пытался пересечь железнодорожный путь и, не удержавшись на ногах, попал под электропоезд.

Личность пострадавшего пока устанавливает полиция. Неизвестного госпитализировали в хирургическое отделение больницы, в медучреждении мужчина скончался.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.

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