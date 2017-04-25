Чоловік постраждав внаслідок вибуху снаряду на Запоріжжі

Як з’ясувалось, 54-річний чоловік систематично знаходив різні снаряди, розпилював їх кутовою шліфмашинкою та здавав на металобрухт. Вчора один з таких предметів під час розпилу вибухнув.

Чоловік отримав відкриті переломи лівого стегна та лівого передпліччя та анафілактичний шок. Травмованого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до реанімаційного відділення Мелітопольської міської лікарні.

Нагадаємо, 23 квітня двоє молодиків на Запоріжжі постраждали в наслідок вибуху.