Чоловік постраждав внаслідок вибуху снаряду на Запоріжжі

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Вчора, 24 квітня, у с.Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької обл., чоловік розпилював бойовий снаряд, під час розпилу снаряд вибухнув. Чоловіка доставлено до мелітопольської реанімації. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України у Запорізькій обл., передає УНН.

Як з’ясувалось, 54-річний чоловік систематично знаходив різні снаряди, розпилював їх кутовою шліфмашинкою та здавав на металобрухт. Вчора один з таких предметів під час розпилу вибухнув.

Чоловік отримав відкриті переломи лівого стегна та лівого передпліччя та анафілактичний шок. Травмованого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до реанімаційного відділення Мелітопольської міської лікарні.

Нагадаємо, 23 квітня двоє молодиків на Запоріжжі постраждали в наслідок вибуху.

Українські Національні Новини

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