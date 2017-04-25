Мужчина пострадал в результате взрыва снаряда в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Вчера в с.Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской обл. во время распила снаряд взорвался. Мужчину доставили в реанимацию. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ДСНС Украины в Запорожской обл., передает УНН.
Как выяснилось, 54-летний мужчина систематически находил различные снаряды, распиливал их угловой шлифмашинкой и сдавал на металлолом. Вчера один из таких предметов во время распила взорвался.
Мужчина получил открытые переломы левого бедра, левого предплечья и анафилактический шок. Травмированного каретой скорой помощи госпитализировали в реанимационное отделение Мелитопольской городской больницы.
Напомним, 23 апреля двое парней на Запорожье пострадали в результате взрыва .