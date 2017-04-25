Мужчина пострадал в результате взрыва снаряда в Запорожье

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Вчера в с.Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской обл. во время распила снаряд взорвался. Мужчину доставили в реанимацию. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ДСНС Украины в Запорожской обл., передает УНН.