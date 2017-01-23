Чоловік порізав себе ножем і ледве не викинувся з 10-го поверху у Хмельницькому

Про намір самогубства у поліцію повідомили місцеві жителі.

"Прибувши за адресою по вулиці Панаса Мирного, патрульні вмовили чоловіка злізти з вікна і відчинити їм двері квартири. Під час огляду у чоловіка виявили глибокі порізи на шиї, руках і животі. Патрульні надали потерпілому допомогу і передали чоловіка медикам "швидкої"", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Житомирщині дівчина покінчила життя самогубством.