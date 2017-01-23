Чоловік порізав себе ножем і ледве не викинувся з 10-го поверху у Хмельницькому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 січня. УНН. У Хмельницькому патрульні поліції врятували 30-річного чоловіка. Житель обласного центру хотів покінчити життя самогубством, вистрибнувши з вікна 10-го поверху. Про це повідомили кореспонденту УНН в управлінні ПП міста.
Про намір самогубства у поліцію повідомили місцеві жителі.
"Прибувши за адресою по вулиці Панаса Мирного, патрульні вмовили чоловіка злізти з вікна і відчинити їм двері квартири. Під час огляду у чоловіка виявили глибокі порізи на шиї, руках і животі. Патрульні надали потерпілому допомогу і передали чоловіка медикам "швидкої"", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Житомирщині дівчина покінчила життя самогубством.