Мужчина порезал себя ножом и чуть не выбросился с 10-го этажа в Хмельницком

О намерении самоубийства в полицию сообщили местные жители.

"Прибыв по адресу по улице Панаса Мирного, патрульные уговорили мужчину слезть с окна и открыть им дверь квартиры. При осмотре у мужчины обнаружили глубокие порезы на шее, руках и животе. Патрульные оказали пострадавшему помощь и передали мужчину медикам "скорой"", - отметили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УНН, в Житомирской области девушка покончила жизнь самоубийством.