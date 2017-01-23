Мужчина порезал себя ножом и чуть не выбросился с 10-го этажа в Хмельницком
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 января. УНН. В Хмельницком патрульные полиции спасли 30-летнего мужчину. Житель областного центра хотел покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 10-го этажа. Об этом сообщили корреспонденту УНН в управлении НП города.
О намерении самоубийства в полицию сообщили местные жители.
"Прибыв по адресу по улице Панаса Мирного, патрульные уговорили мужчину слезть с окна и открыть им дверь квартиры. При осмотре у мужчины обнаружили глубокие порезы на шее, руках и животе. Патрульные оказали пострадавшему помощь и передали мужчину медикам "скорой"", - отметили в ведомстве.
Напомним, как сообщал УНН, в Житомирской области девушка покончила жизнь самоубийством.