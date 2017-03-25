Чоловік помер внаслідок стрілянини на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На Миколаївщині між двома групами осіб сталась стрілянина, один чоловік помер. Про це УНН повідомили у прес-службі Миколаївської області.
Близько 18:00 год. до поліції надійшло повідомлення з медичного закладу про госпіталізацію 29-річного місцевого мешканця із вогнепальним пораненням голови. Чоловік помер у лікарні.
Правоохоронцям стало відомо, що тілесні ушкодження потерпілому були завдані під час конфлікту, який виник між двома групами осіб на території мисливського угіддя.
В ході сварки один із конфліктуючих отримав смертельне поранення, попередньо, зі зброї травматичної дії.
Постраждалому було викликано “карету” швидкої медичної допомоги.
Зловмисника, який вчинив стрілянину, поліцейські затримали на місці події, відносно нього вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Поліція відкрила провадження за ч.1 ст.115 КК України (Умисне вбивство), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
Як повідомляв УНН, мародера затримали у Балаклії.