Мужчина скончался в результате стрельбы в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Николаевской области между двумя группами лиц произошла стрельба, один человек умер. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Николаевской области.
Около 18:00 в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 29-летнего местного жителя с огнестрельным ранением головы. Мужчина скончался в больнице.
Правоохранителям стало известно, что телесные повреждения потерпевшему были нанесены во время конфликта, возникшего между двумя группами лиц на территории охотничьего угодья.
В ходе ссоры один из конфликтующих получил смертельное ранение, предварительно, из оружия травматического действия.
Пострадавшему вызвали "карету" скорой медицинской помощи.
Злоумышленника, который открыл стрельбу, полицейские задержали на месте происшествия, в отношении него решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения.
Полиция открыла производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Как сообщал УНН, мародера задержали в Балаклее.