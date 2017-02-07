Чоловік помер, намагаючись витягнути автівку із замету на Житомирщині

Подія сталась вчора вночі. Про смерть чоловіка поліцейських сповістили медики швидкої допомоги, яких викликали на місце.

“Уже на місці, куди прибули інспектори слідчо-оперативної групи, стало відомо, що у салоні автомобіля „Nissan“ знаходилися 29-річний водій, його 53-річний батько та їх знайомий. Чоловіки поверталися з дачі, розташованої у Хуторі Нікольському, до обласного центру. Близько 1.30 по дорозі до села Грем’яче автомобіль забуксував, потрапивши колесами у сніговий замет на узбіччі. Допоки водій намагався зрушити з місця, двоє пасажирів штовхали авто. Раптово одному з них стало зле, і він втратив свідомість. На жаль, до приїзду „швидкої“ чоловік помер. За попереднім висновком фахівців, смерть настала через інфаркт міокарда”, — повідомили у поліції.