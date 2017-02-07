Мужчина умер, пытаясь вытащить машину из сугроба в Житомирской области

Происшествие случилось вчера. О смерти мужчины полицейским сообщили медики скорой помощи, которых вызвали на место.

"Уже на месте, куда прибыли инспекторы следственно-оперативной группы, стало известно, что в салоне автомобиля "Nissan" находились 29-летний водитель, его 53-летний отец и их знакомый. Мужчины возвращались с дачи, расположенной в Хуторе Никольском, в областной центр. Около 1.30 по дороге в село Гремячее автомобиль забуксовал, попав колесами в сугроб на обочине. Пока водитель пытался сдвинуть его с места, двое пассажиров толкали авто. Внезапно одному из них стало плохо, и он потерял сознание. К сожалению, до приезда "скорой" мужчина умер. По предварительному заключению специалистов, смерть наступила из-за инфаркта миокарда", - сообщили в полиции.