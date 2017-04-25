Чоловік підстрелив трьох осіб в Києві і втік з місця події
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. В Києві сталася стрілянина з постраждалими, чоловік поранив трьох осіб, передає УНН з посиланням на Facebook “Київ Оперативний”.
“На перетині вулиць Вишгородської та Білицької стався конфлікт, в ході якого один з учасників дістав травматичний пістолет і поранив з нього трьох чоловік. Всі рани проникаючі. Постраждалі в терміновому порядку госпіталізовані,” — йдеться в повідомленні.
Зазначають, що підозрюваний зник в невідомому напрямку.
Серед особливих зовнішніх ознак, стверджують, що кривдник був одягнений в камуфляжну форму, на вигляд йому 35-40 років, при собі має травматичний пістолет.