Чоловік підстрелив трьох осіб в Києві і втік з місця події

“На перетині вулиць Вишгородської та Білицької стався конфлікт, в ході якого один з учасників дістав травматичний пістолет і поранив з нього трьох чоловік. Всі рани проникаючі. Постраждалі в терміновому порядку госпіталізовані,” — йдеться в повідомленні.

Зазначають, що підозрюваний зник в невідомому напрямку.

Серед особливих зовнішніх ознак, стверджують, що кривдник був одягнений в камуфляжну форму, на вигляд йому 35-40 років, при собі має травматичний пістолет.