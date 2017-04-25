Мужчина подстрелил трех человек в Киеве и скрылся с места происшествия

"На пересечении улиц Вышгородской и Белицкой произошел конфликт, в ходе которого один из участников достал травматический пистолет и ранил из него трех человек. Все раны проникающие. Пострадавшие в срочном порядке госпитализированы ", - говорится в сообщении.

Отмечают, что подозреваемый скрылся в неизвестном направлении.

Среди особых внешних признаков, утверждают, что обидчик был одет в камуфляжную форму, на вид ему 35-40 лет, при себе имеет травматический пистолет.