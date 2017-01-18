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Чоловік підпалив себе поблизу готелю Д.Трампа у Вашингтоні

Чоловік підпалив себе поблизу готелю Д.Трампа у Вашингтоні

Київ • УНН

 • 7260 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Чоловік постраждав, спробувавши розпалити вогонь поблизу готелю обраного президента США Дональда Трампа в Вашингтоні у вівторок ввечері, передає УНН з посиланням на CNN.

"Ми приїхали і справді побачили дорослого чоловіка з опіками і ми транспортували його до лікарні з не небезпечними для життя опіками", - сказав представник пожежної служби Вашингтона.

Як зазначається, чоловік спробував розпалити вогонь поблизу готелю Д.Трампа, але йому це не вдалося і він отримав опіки.

Причини для такого вчинку невідомі, але це сталося всього за кілька днів до інавгурації обраного президента Дональда Трампа в п'ятницю і на тлі підвищених заходів безпеки у столиці країни для церемонії.

Секретну службу повідомили про інцидент, зауважили в департаменті поліції округу Колумбія.

За оцінками, у Вашингтоні в ці вихідні очікується 900 тис. людей, зокрема для участі в інавгурації Д.Трампа і пов'язаних з цим акцій протесту.

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