Мужчина поджег себя возле гостиницы Д.Трампа в Вашингтоне

"Мы приехали и действительно увидели взрослого мужчину с ожогами и мы транспортировали его в больницу с не опасными для жизни ожогами", - сказал представитель пожарной службы Вашингтона.

Как отмечается, мужчина попытался разжечь огонь возле отеля Д.Трампа, но ему это не удалось и он получил ожоги.

Причины для такого поступка неизвестны, но это произошло всего за несколько дней до инаугурации избранного президента Дональда Трампа в пятницу и на фоне повышенных мер безопасности в столице страны для церемонии.

Секретной службе сообщили об инциденте, отметили в департаменте полиции округа Колумбия.

По оценкам, в Вашингтоне в эти выходные ожидается 900 тыс. человек, в том числе для участия в инаугурации Д.Трампа и связанных с этим акциях протеста.