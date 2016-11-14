Чоловік намагався перевезти до зони АТО 100 тис. карток для поповнення рахунку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На КПВВ “Мар’їнка” правоохоронці зупинили водія автомобіля, який намагався перевезти на тимчасово непідконтрольну територію партію карток для поповнення рахунків мобільних телефонів та стартових пакетів на понад 4 млн гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.
Так, під час огляду автомобіля з’ясувалося, що 34-річний водій намагався перемістити через лінію розмежування 100 тис. карток для поповнення рахунків мобільних телефонів та тисячу стартових пакетів загальною орієнтовною вартістю понад 4 млн грн. Товар був захований в автомобілі.
За цим фактом складено адміністративний протокол за ч.1 ст.204-3 КУпАП.